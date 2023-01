"Un supporto per le famiglie che hanno un reddito basso"

Maggiore impegno degli enti pubblici per la popolazione di Gualtieri, paese che registra un reddito medio pro capite tra i più bassi nel Reggiano. E in tempo di crisi e di caro vita, questa situazione peggiora ulteriormente le condizioni di cittadini e famiglie. E non manca il rischio di bloccare alcuni servizi. "A fine dicembre – dice il sindaco Renzo Bergamini – il Comune ha pubblicato un avviso, tutt’ora aperto, rivolto alle famiglie con redditi Isee inferiori a ventimila euro e in situazione di difficoltà a causa degli aumenti di luce e gas. Per le famiglie abbiamo un supporto insieme a Caritas, Auser, Croce rossa e Un Bambino per Amico, per il banco alimentare, attivato per i casi segnalati dai Servizi sociali. Per ora qui nessuno dorme sotto un ponte oppure in auto, ma le richieste di aiuto stanno aumentando negli ultimi mesi. Ringraziamo il volontariato che ci supporta in un’ottica di solidarietà, senza il quale non si potrebbero raggiungere le fragilità del territorio. Ma senza ulteriori aiuti dal Governo rischiamo di dover chiudere servizi pubblici per la collettività".