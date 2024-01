Un tavolo ad hoc in prefettura. Comune e scuole al lavoro

Niente Esercito, ma lavoro di prevenzione. Almeno per il momento il Prefetto Maria Rita Cocciufa (l’istituzione deputata a richiederlo su indicazione di questore e istituzioni locali) non avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di attivare l’operazione ‘Strade Sicure’ seppur la pressione si stia facendo sempre più alta, un po’ per l’escalation di violenza in zona stazione e vuoi perché oltr’Enza, a Parma, è stata assegnata una quindicina soldati.

Per ora dunque a Reggio si lavorerà su altre due strade che scorrono parallele. Quella della repressione – grazie alla task force di controlli rafforzati e disposti negli ultimi tavoli del comitato ordine e sicurezza pubblica – e soprattutto quella della prevenzione. Stamattina infatti in Prefettura si riunirà un tavolo speciale per trovare soluzioni di contrasto preventivo al disagio giovanile. Ne parleranno col Prefetto Cocciufa, il sindaco Luca Vecchi e gli assessori Daniele Marchi (welfare) e Raffaella Curioni (educazione), nonché all’ufficio scolastico provinciale. L’obiettivo è quello di attuare iniziative sociali volte ai giovani. Si passa dalla sensibilizzazione direttamente sui banchi di scuola, ma anche a veri e propri eventi da realizzare nel quartiere. Lo stesso prefetto, durante uno degli scorsi summit, aveva parlato proprio di intensificare serate ed eventi rivolte ai ragazzi, al fine anche di svolgere un presidio naturale nei luoghi della zona attorno alla ferrovia. Non si esclude dunque anche il coinvolgimento dell’assessorato alla cultura, con la convocazione dell’assessora Annalisa Rabitti.