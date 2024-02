"Tutelare i condomini truffati da un’amministratrice infedele". L’appello è stato lanciato dal consigliere regionale Federico Amico che ieri ha portato in Regione il caso dell’amministratrice condominiale Graziella Castiglioni, indagata dalla Procura per truffa, appropriazione indebita e sostituzione di persona. È stato ricordata l’esposizione di "decine di condomini e centinaia di famiglie che dovranno, anche in assenza delle risorse finanziarie, sostenere una serie di spese aggiuntive per pagare fatture in realtà non saldate".

Colpiti condomini e inquilini a Scandiano, Rubiera, Casalgrande, Sassuolo e in altre zone del comprensorio ceramico. La vicenda è stata quindi portata all’attenzione dell’assemblea legislativa da Federico Amico, il quale chiede alla giunta di voler "supportare gli enti locali perché si avvii un tavolo di conciliazione con i fornitori di servizi (acqua, gas metano, energia elettrica) dei condomini coinvolti, per concordare una sospensione delle eventuali procedure di recupero degli insoluti, come le riduzioni dei servizi erogati o i distacchi delle forniture per morosità, e interpellare gli istituti di credito, anche attraverso l’Abi, affinché forniscano rapidamente gli estratti dei conti correnti condominiali ai nuovi amministratori". Alle sollecitazioni poste dal consigliere Amico il sottosegretario alla presidenza della giunta Davide Baruffi ha sottolineato che non appena "gli enti locali avranno appurato in dettaglio l’ambito di interesse, la Regione si farà senz’altro promotrice di un tavolo di confronto a tutela dei condomini interessati per mediare e fare fronte alle spese inaspettate e per consentire ai nuovi amministratori di svolgere il proprio ruolo in questo delicato momento". Amico, in occasione del question time in Regione, ha espresso soddisfazione delle risposte ottenute "considerando anche la forte tensione che si registra da parte dei tanti condomini coinvolti per arrivare a capire quanto accaduto e presumibilmente per affrontare poi un lungo iter giudiziario". Il consigliere Amico sabato aveva inoltre partecipato a Casalgrande all’incontro pubblico ‘Tuteliamo gli inquilini parliamone insieme’ promosso dal deputato reggiano del Pd Andrea Rossi. L’onorevole Rossi la scorsa settimana ha anche annunciato la presentazione sulla vicenda di un’interrogazione al ministro Nordio. Matteo Barca