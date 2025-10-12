Un tavolo endoscopico per la Pneumologia : "Ci aiuterà nella diagnosi dei noduli"

La Pneumologia dell’Azienda Usl Irccs di Reggio si arricchisce di una nuova dotazione tecnologica: un tavolo endoscopico del valore di 28mila euro, donato dalla Fondazione Manodori in collaborazione con l’Associazione Sa.Re. L’apparecchiatura sarà destinata alle attività della Pneumologia Interventistica (diretta dal dr Roberto Piro) e, in particolare, al programma di diagnosi dei noduli polmonari, uno dei più avanzati a livello nazionale.
Il nuovo tavolo operatorio presenta caratteristiche specifiche che ne consentono l’integrazione ottimale con le apparecchiature in uso e con altre di prossima acquisizione. È in fase di sviluppo, infatti, il progetto di dotare la sala endoscopica di un innovativo apparecchio radiologico 3D in grado di migliorare ulteriormente il campionamento di noduli di piccole dimensioni.
Nella Pneumologia Interventistica di Reggio ogni anno si eseguono circa 1.500 interventi, tra cui broncoscopie con navigazione virtuale, biopsie endoscopiche in guida Tac, ecografie endobronchali e interventi terapeutici per i tumori e l’asma.
"La donazione – dichiara il direttore della Pneumologia, Nicola Facciolongo – rappresenta un ausilio tecnico di grande valore ma anche un segno tangibile di attenzione verso i nostri pazienti, a beneficio della qualità delle procedure, sulle quali Reggio si conferma centro di riferimento nazionale".
Cesare Corbelli