Un tavolo, una valigia e 15 incantevoli storie

Questa sera, alle 21, al teatro Boiardo di Scandiano va in scena "La lettera" di e con Paolo Nani, coautore del testo insieme a Nullo Facchini.

Un titolo che viene rappresentato in tutto il mondo da oltre 30 anni, liberamente ispirato al libro "Esercizi di Stile", dello scrittore francese Raymond Queneau.

Dal 1992 questo spettacolo è in perenne rappresentazione in tutto il mondo. Paolo Nani, solo sul palco con un tavolo e una valigia di oggetti, riesce a dar vita a 15 microstorie, tutte contenenti la medesima trama ma interpretate ogni volta da una persona diversa. Biglietti da 22 a 10 euro. Per informazioni: www.cinemateatroboiardo.com oppure www.ater.emr.it