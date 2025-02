"Un tempo i negozi riempivano le vie"

Annamaria Casesa, residente dell’Esagono, ricorda i tempi del negozio di suo papà ’Antonio Casesa Dolciumi’: "Ho sempre amato il centro di Reggio fin da bambina. Mio padre aveva un bellissimo negozio di dolciumi, caffè, biscotti e cioccolato di alta qualità, quotidianamente frequentato da tanta gente. Tutte le vie del centro, le piazze e i giardini pubblici erano popolati. Purtroppo ora non è così, il centro si è spento e si è creata una grande situazione di disagio e di insicurezza. Più volte ho inviato richieste sulla sicurezza e attenzione dei giardini pubblici. Nessuno ha mai cercato di ascoltare se non portando avanti situazioni che sono peggiorate. La zona rossa? Vediamo la sperimentazione come andrà".