Un thè tra amiche. La nuova iniziativa per la giusta accoglienza

Si è svolto nei giorni scorsi il primo degli incontri legati a un nuovo servizio promosso da Spazio Aperto, in collaborazione con il Comune di Rolo e con l’associazione Roloinfesta. L’iniziativa si chiama ‘Beviamo un thè insieme: donne in ascolto in una comunità multietnica’.

"Abbiamo sostenuto questo progetto da subito – ha spiegato il sindaco rolese Ruggero Baraldi – perché siamo convinti che i cittadini stranieri che abitano nel nostro paese, specialmente le donne che non sempre vivono attivamente nelle nostre realtà, siano una risorsa molto importante per la nostra comunità e per questo è necessario un percorso di integrazione e ascolto. Proprio come questo che è possibile trovare negli spazi del Centro Jolly tutti i giovedì mattina dalle 8,30 alle 10. Grazie e complimenti alle volontarie che si sono messe a disposizione per conversare e sostenere le donne che hanno deciso di partecipare a questo primo incontro. E un sentito ringraziamento anche allo Spazio donna point, per aver collaborato con noi a questo progetto".

Si tratta di iniziative che possono servire molto all’integrazione social e contro l’isolamento.