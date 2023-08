Un thriller storico esoterico sul periodo dei Gonzaga

E’ uscito un nuovo thriller storico esoterico, "Una ex septem", scritto dall’autore guastallese Alberto Cavazzoli e disponibile su Amazon Kindle. Cavazzoli ha già realizzato altre pubblicazioni di stampo storico, dedicate in particolare a Ferrante Gonzaga, signore di Guastalla, ai templari a Mantova e, nel 2018, alla ricerca del Santo Graal nelle terre dei Gonzaga.

Mantova dorme tranquilla, imperlata del sudore della terra e delle nebbie. Sembra sospesa sull’acqua, a guardarla dal Ponte dei Mulini, un paesaggio fantastico frutto di genialità costruttive che hanno fatto di lei un gioiello architettonico e che l’hanno reso Signora del Rinascimento. E l’acqua è lì a proteggerla, a difenderla, a custodire il Preziosissimo Sangue di Cristo, la più importante Reliquia della Cristianità. Ma una lunga sequenza di eventi comincia a scuotere Mantova. Da lì una scia di sangue e morte si dipana e attraversa l’Europa per permettere a qualcuno di riunire i sette frammenti della Reliquia dispersi nel continente. Ciò che per cinquecento anni è rimasto nell’ombra diventa improvvisamente preda delle più potenti società segrete al mondo, di ordini cavallereschi che sembravano scomparsi e del più potente ordine religioso cristiano guidato dal Papa Nero, la Compagnia di Gesù.

Francesco Cavriani si troverà, suo malgrado, coinvolto quale preda e cacciatore della Reliquia, accompagnato dalla bellissima e misteriosa Eleonora Eredeod D’Eberau, come lui discendente di un cavaliere dell’antico Ordine del Redentore, fino a quando si troveranno a dover scegliere fra la loro morte o la scomparsa per sempre della Reliquia. Un thriller che inizia e finisce nella città di Mantova, centro che da quasi duemila anni custodisce come uno scrigno la prova dell’esistenza del Figlio di Dio.

a.le.