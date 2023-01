Un tifoso si sporge e cade nel fossato Subito soccorso dai vigili del fuoco

Se l’è cavata con un taglio al volto, qualche livido e un bagno fuori programma il tifoso granata che ieri pomeriggio, durante l’incontro casalingo tra la Reggiana e l’Alessandria, è caduto nel canale che separa la gradinata dal campo di gioco: un volo di qualche metro nell’acqua bassa e ghiacciata. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco (e di un altro tifoso, preoccupato per il primo) che si sono sincerati delle sue condizioni e l’hanno aiutato a risalire. Il ferito è stato medicato al volto, ma per fortuna è apparso da subito in buona salute.