Un torneo dedicato all’avvocato Aineo Redo

Un torneo di calcio intitolato all’avvocato Aineo Redo, venuto a mancare il 21 aprile 2022, a 48 anni. Un uomo che ha lasciato un ricordo indelebile di tenacia e professionalità in chi lo ha conosciuto: arrivato in Italia dall’Albania a bordo di uno scafo, approdò nella nostra città e conseguì la laurea in Giurisprudenza alternando lo studio ai turni in fabbrica. Poi intraprese la professione forense, specializzandosi nella tutela dei diritti degli immigrati.

Per ricordarlo, la squadra ‘Duralex’, che raccoglie gli avvocati reggiani, ha organizzato per domani il primo memorial di calcio a undici a lui dedicato. Nel circolo Canalina, dalle 10.30 fino al pomeriggio, si susseguiranno le partite tra giocatori che, per un giorno, dismetteranno toghe o divise d’ordinanza per indossare calzoncini e scarpe chiodate. "Vogliamo ricordare il nostro collega e amico scomparso, al quale ci legava anche la passione sportiva", dichiara l’avvocato Giuseppe Caldarola a nome della Duralex, che esprime un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa.

In campo scenderà la squadra del Tribunale di Reggio, che comprende alcuni magistrati, personale del tribunale e forze dell’ordine, capitanata dal giudice Dario De Luca, "che molto si è prodigato". Poi la squadra degli avvocati di Modena. E dei carabinieri, "per la quale ringraziamo il comandante provinciale Andrea Milani". Per proseguire con la formazione della polizia penitenziaria: "Abbiamo ricevuto una bellissima lettera di apprezzamento dalla direttrice della casa circondariale Lucia Monastero".

Infine gli Amici Avvocup, che radunano legali di tutt’Italia. Caldarola vuole ringraziare a nome di tutti anche la presidente del tribunale Cristina Beretti, l’Ordine degli avvocati di Reggio che ha stanziato un contributo, gli sponsor dell’evento Caffetteria Garibaldi e Gazzotti sport, oltre a chi per domani ha offerto prodotti per rifocillarsi come il caseificio Cascine emiliane di Castelnovo Sotto.

Alessandra Codeluppi