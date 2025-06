Un torneo di volley e padel per raccogliere fondi pro Grade

Nella location del Csi, la segreteria provinciale Sap di Reggio, guidata da Paolo Lorusso, ha celebrato il Memorial Day 2025 con un partecipato torneo di padel e volley. I numerosi atleti partecipanti, appartenenti alle varie forze di polizia e della società civile, hanno gareggiato anche per la solidarietà, raccogliendo fondi da destinare dall’Associazione Grade onlus per la ricerca sul Cancro. Giunto alla 32ª edizione, il Memorial Day, nacque all’indomani delle terribili stragi di Capaci e Via D’Amelio del 1992 per ricordare tutte le vittime delle mafie. Alla manifestazione ha presenziato il segretario nazionale Roberto Mazzini, accompagnato dalla Segreteria Regionale. Mazzini a conclusione dei tornei e delle premiazioni ha rammentato l’importanza della memoria e del dovere di alimentare la cultura della legalità e della giustizia per non vanificare l’estremo sacrificio di tutti coloro che hanno pagato con la vita la lotta ai fenomeni criminali. E ciò passa anche attraverso lo sport quale canale di trasmissione dei valori di lealtà, unione e solidarietà. Per la cronaca, il torneo di padel è stato vinto da Paolo Fortesini e Massimiliano Rossi in servizio in Questura. Il torneo di volley è stato vinto da una squadra di carabinieri e capitanata da Fabio Gangemi.