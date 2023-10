Un tour troppo pericoloso. Annullati gli spettacoli della israeliana Batsheva Dance

"Auguriamo a tutti tranquillità e sicurezza nei giorni a venire". Si conclude così il breve comunicato che la Batsheva Dance Company di Tel Aviv, una delle compagnie di contemporanea più acclamate del mondo, ha diramato nelle scorse ore annunciando l’annullamento della sua tournée europea. Da ricalendarizzare tra gli altri lo spettacolo previsto il 14 ottobre al Teatro Valli di Reggio, nell’ambito del Festival Aperto, e quelli al Torinodanza, alla Triennale Milano Teatro e al Teatro Grande di Brescia. La prima data a saltare, però, è stata al Suzanne Dellal Center, nel quartiere di Neve Tzedek, nella capitale israeliana. "A causa degli eventi in corso in Israele e delle misure di sicurezza impartite dal Comando interno dell’Idf (Israel Defense Forces), le esibizioni di ’Momo’ non si svolgeranno". Succinto anche il comunicato diramato in Europa: "A causa di quando sta accadendo in Israele e delle relative misure di sicurezza adottate nel Paese, la Batsheva Dance Company è stata costretta a sospendere e rinviare il tour europeo che avrebbe fatto tappa anche in Italia". Lo spettacolo di Reggio "così come i due workshop di Gaga, sono quindi annullati, nell’attesa di poterli ricalendarizzare al più presto". Lasciare lo Stato ebraico non è difficile, vi sono ancora molti voli per l’Europa, ma la Compagnia sicuramente è stata vivamente consigliata ad evitare la tournée per il pericolo di contestazioni anti-Israele (più volte subite nel corso dei loro tour, l’ultima con l’invito al boicottaggio del Sidney Festival nel 2021) ed addirittura di attentati durante le date. Coloro che hanno acquistato il biglietto online per lo spettacolo di Reggio riceveranno automaticamente il rimborso tramite Vivaticket senza dovere fare nulla. Chi ha acquistato al botteghino, dovrà rivolgersi alla biglietteria dei Teatri entro e non oltre giovedì 19 ottobre.