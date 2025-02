Un trasporto speciale gratuito. Il servizio per i diversamente abili grazie ai volontari di Anteas Aps

Da oggi Reggio ha un nuovo servizio di trasporto per le persone diversamente abili, grazie al veicolo attrezzato condotto da Anteas Aps, la grande associazione di volontariato promossa da Fnp Cisl che, coi suoi volontari, garantirà il servizio in modo completamente gratuito. Si estende così al capoluogo un servizio che Anteas Aps sta già effettuando anche in altri territori della provincia reggiana.

Alla presentazione ufficiale di stamane, in piazza Prampolini, orgoglio e soddisfazione erano palpabili per l’avvio di questa nuova storia bella del terzo settore locale. Presenti i vertici di Anteas, del Comune e della Cisl, compreso il segretario generale Fnp, Domenico Pacchioni.

Anteas schiera i suoi volontari su una flotta di 56 veicoli in tutta la regione, oltre la metà dei quali attrezzati con pedana per il trasporto disabili. Nel 2024 hanno percorso oltre 700.000 km. Numeri che hanno un’anima, raccontata da Cinzia Pedrini, leader regionale di Anteas Aps che qui a Reggio ha aperto un nuovo ciclo di progetti: "Per una famiglia in difficoltà, il trasporto sociale è autonomia, sollievo e dignità. È il poter accompagnare un anziano a una visita medica senza ansia, è la certezza, per una persona con disabilità, di poter contare su un supporto affidabile. È la sicurezza di sapere che un proprio caro non è lasciato solo".

Prima in piazza Prampolini e poi in sala del Tricolore il plauso grande ed unanime è stato dedicato ad Aldo Sottocornola (presidente di Anteas Aps Reggio) e al suo staff di volontari, già al lavoro da giorni col nuovo mezzo. Pacchioni, a nome dei pensionati Fnp Cisl Emilia Centrale, ha parlato di "esempio bellissimo di una solidarietà che sa correre veloce. Spesso si dice ‘non lasceremo indietro nessuno’. Anteas ha dato forma e sostanza a questo impegno". Per Rosamaria Papaleo, segretaria Cisl Emilia Centrale, "non stiamo solo presentando un nuovo servizio. Anteas Aps, anche qui a Reggio dimostra che proteggere le persone e farlo insieme è possibile, unendo pubblico, associazionismo e privato sociale. Si chiama welfare sussidiario, lo scudo più forte per affrontare sfide enormi come la denatalità e l’invecchiamento della popolazione".

Come prenotare il trasporto? Basta chiamare Anteas al numero 0522-357483 o scrivere a: aldo.sottocornola@cisl.it