Un tricolore creato dagli alunni dell’Ospedale Bambino Gesù

Ieri mattina in Sala del Tricolore, l’assessora a Educazione e Conoscenza Raffaella Curioni ha ricevuto in dono una copia del Tricolore creato dagli alunni degenti della scuola primaria dell’Ospedale Bambino Gesù - Istituto comprensivo Virgilio di Roma, nell’ambito dei progetti “La bandiera italiana” e “La scuola adotta la giustizia” promossi dall’associazione Mutilati e invalidi di guerra (Anmig) di Reggio e Fondazione Vittorio Occorsio. Per l’occasione erano presenti il presidente nazionale di Anmig Claudio Betti; Giovanni Salvi, presidente del Comitato scientifico della Fondazione, già procuratore generale della Suprema Corte di Cassazione; Eugenio Occorsio, presidente della Fondazione e figlio del Giudice Vittorio Occorsio, e l’onorevole Ilenia Malavasi. Il progetto ’La bandiera Italiana’, nasce con "obiettivo di coinvolgere gli studenti e le istituzioni, con la diretta partecipazione dei sindaci".