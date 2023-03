Un trofeo alle ’Donne per la libertà’

Non a una santilariese, ma in modo collettivo alle "Donne per la libertà" è stato assegnato l’annuale premio "Per la donna". La Commissione Consiliare Scuola e Cultura del Comune ha deciso che l’edizione 2023 verrà dedicata a coloro che - ovunque nel mondo, dall’Iran all’Afghanistan, dall’Ucraina all’Africa - lottano per il riconoscimento dei diritti fondamentali e delle pari opportunità, contro la violenza di genere e per la piena realizzazione delle aspirazioni delle generazioni future. E, proprio per parlare della situazione femminile in Iran e dell’attivismo specialmente delle giovani generazioni per la liberazione dal regime, il 24 marzo alle 20,45 al Centro Mavarta si terrà un incontro che vedrà la partecipazione della professoressa Faezeh Mardani (Università di Bologna) e la testimonianza di Jasmin Fahim.