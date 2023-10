Un tuffo nei coloratissimi anni Cinquanta. A Casalgrande due giorni con il musical ’Grease’

Due serate con il musical "Grease", con la previsione di un tutto esaurito, stasera e domani alle 21 al teatro di Casalgrande. Uno show con la regia di Maicol Piccinini, la direzione musicale di Virgilio Ottavini, la direzione corale di Elisa Righi, coreografie di Davide Petito e Chiara Roncaglia.. In scena la compagnia delle Mo.Re, con un concentrato di energia, un classico intramontabile che continua a emozionare e divertire spettatori di tutte età. I protagonisti dello spettacolo, nei panni dei personaggi del musical, sono Marco Spadafora, Pietro Gasparini, Davide Petito, Luca Angelozzi, Alex Gobbi, Alessia Bertacchini, Noemi Felicani, Giulia Sighinolfi, Alice Betti, Flavia Corti, Giulia Roncaglia Con le canzoni e le coreografie che hanno fatto sognare intere generazioni, sono attesi sul palco venti giovani artisti che cantano, ballano e recitano,il tutto dal vivo. Un allestimento curato nei dettagli con scenografie e luci scintillanti. La dolce Sandy, fiancheggiata dalle irriverenti Pink Ladies e il suo amato Danny Zuko, il leader dei T-Birds, travolgeranno gli spettatori a ritmo di rock ‘n’ roll. Sulle note della orchestra dal vivo, gli studenti della Rydell High School trasportano il pubblico in un mondo fatto di brillantina, giacche di pelle e gonne svolazzanti. Un vero e proprio tuffo nei coloratissimi anni Cinquanta, per lasciarsi travolgere dalla pura energie di "Grease".

Per informazioni: 370-3627232 (biglietteria.more@gmail.com o su Liveticket).