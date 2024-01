Un tuffo nell’era dell’underground: "Microclub" fa rivivere il Maffia

Inaugura il progetto "Microclub" dedicato a clubbing, cultura underground e contaminazioni artistiche, che tra gennaio e maggio proporrà una programmazione di dj set, talk e approfondimenti sul valore della musica e sul ruolo delle subculture. Da venerdì 19 gennaio sarà il Tunnel di via del Chionso, circolo Arci di Reggio, a ospitare i vari appuntamenti.

Si parte con un evento sulle attuali produzioni sonore in Emilia con il coinvolgimento di producers del territorio. Il secondo incontro, venerdì 16 febbraio, sarà dedicato all’esperienza e all’eredità culturale del Maffia, storico club reggiano. Seguiranno focus come il rapporto tra club cultura e arti e sguardi al panorama internazionale. Tutti gli appuntamenti saranno accompagnati da selezioni sonore e live set. Il progetto si intitola "Microclub. Echoes and Sounds of the Subculture", cercando di valorizzare le radici storico-culturali alla base della musica elettronica. Come si relazionano tra loro, oggi come in passato, le esperienze di dj e produttori? Quali sono le tendenze contemporanee legate alla club cultura e che impatto hanno sulla società? Quali peculiarità legano il territorio emiliano e la tradizione dei club? Dalle prime balere ai dancing degli anni Settanta, dalle discoteche nate nel territorio tra gli anni Settanta a Novanta ai club fino ai circuiti e ai festival di musica elettronica, la musica ha sempre rappresentato un’esperienza trasversale e originale lungo la via Emilia, con rilevanza sociale e un ruolo centrale nello sviluppo del divertimento. Sulla scia del diffuso gusto per l’evasione musicale, la zona fra Parma, Reggio e la riviera romagnola si è così popolata negli ultimi decenni del Novecento di discoteche frequentate da un pubblico vasto, entusiasta e indifferenziato. Baia degli Angeli, Cocoricò, Picchio Rosso, fino al reggiano Marabù di Villa Cella, sono tra i luoghi mitici che hanno nel tempo aperto le porte ai dj e alla musica discodance. Venerdì 19 gennaio, nella prima serata, si comincia alle 21,30 con l’intervento del dj-produttore bolognese Dino Angioletti, tra i punti di riferimento della scena dance underground internazionale. Con lui anche Mushrooms Project, duo di dj e producers parmensi, composto da Giorgio Giri e Marco Lentano, Johnny Paguro, ovvero il modenese Alberto Bello, icona del sound emiliano e della disco, nonché conduttore di Neu Radio, il duo reggiano Aderal (Nicolò Romani e Reda Irchad) specializzato in musica elettronica. A moderare il talk sarà Alessandro "Jumbo" Manfredini, figura di rilievo nella storia della musica, della moda e dell’intrattenimento del nostro paese, che dialogherà con gli ospiti su cosa significhi produrre musica oggi, sulle attuali tendenze del panorama emiliano, sul rapporto che lega gli artisti contemporanei al passato musicale che li ha preceduti, sull’evoluzione delle modalità di produzione attraverso le nuove tecnologie.

L’incontro sarà preceduto, dalle 20,30, dal Salotto sonoro, con la selezione musicale a cura di dj Jumbo. A seguire un dj set con Planet Wax e Luca Bertani in consolle. Le serate del progetto "Microclub" sono accompagnate da uno speciale menu food & drink a cura di Guascone Vermuteria. L’ingresso è gratuito con tessera Arci. Per chi parteciperà soltanto al night party, a partire dalle 23,30, il costo di ingresso sarà di 5 euro, con tessera Arci.

Per informazioni: www.instagram.com/microclubchannel.