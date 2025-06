Un turbo per l’attacco granata. In arrivo il giovanissimo Contè

L’attacco granata mette il turbo a destra. La Reggiana è infatti ai dettagli con Oumar Contè, seconda punta/esterno classe 2007 della Nuova Guinea che il ds Fracchiolla ha prelevato dalla Spal con un blitz che ha superato una (nutrita) concorrenza. Già nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’accordo pluriennale.

Il giocatore era balzato agli onori delle cronache nazionali lo scorso 17 novembre quando, ancora diciassettenne, era andato in gol nel giorno del debutto tra i professionisti, siglando il terzo sigillo nella vittoria dei ferraresi sul Legnago.

Le doti principali sono la progressione in campo aperto e il controllo in velocità, caratteristiche che - per fare un esempio ben noto ai tifosi reggiani - possono accomunarlo ad Augustus Kargbo, eroe del ritorno in B nell’estate del 2020.

Il giocatore guineano che presto vestirà il granata era approdato in Italia nel dicembre del 2023 grazie al Pisa che l’aveva acquistato dal club francese Sainte-Anne de Vertou, dove militava nell’Under 17. I toscani lo avevano poi aggregato alla propria Under 17 e Contè aveva subito risposto con 4 gol in 11 presenze. Dopo aver disputato il campionato di Primavera 2-B con il Pisa, Conté si è trasferito alla Spal che gli ha dato spazio e l’ha valorizzato (9 presenze e 3 reti) alternandolo con la prima squadra (4 e 1 gol).

Le difficoltà del club ferrarese, sprofondato tra i dilettanti, hanno fornito ‘l’assist’ alla Reggiana e in particolare al ds Fracchiolla che lo seguiva da tempo e adesso è riuscito a formalizzare l’ingaggio.

Si tratta di un acquisto che va visto anche in prospettiva e che è esemplificativo della politica del club che punterà ad affiancare tanti ‘diamanti grezzi’ a giocatori esperti. Con l’intento di creare un mix vincente e futuribile.

Per il centrocampo invece continua il pressing con il Palermo per ottenere il prestito di Aljosa Vasic, mezzala che può sfruttare ottime doti fisiche (187 cm per 80 kg) unite ad una buonissima tecnica di base e con capacità d’inserimento. Nella stagione 2022-2023 con il Padova segnò 8 reti in 35 presenze in Serie C. Nel biennio a Palermo che lo aveva prelevato pagandolo 2 milioni di euro e facendogli firmare un accordo fino al giugno del 2028 non è riuscito ad essere protagonista (44 presenze e 1 assist), ma alla Reggiana potrebbe trovare lo spazio e la fiducia necessari per tornare ad essere determinante.