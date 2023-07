Un uomo salvato in mezzo all’Enza Rischiava di essere trascinato via

Momenti di paura, ieri pomeriggio, lungo il corso dell’Enza nel tratto tra Currada e Cerezzola.

L’allarme è stato lanciato, al centralino dei vigili del fuoco, intorno alle 17.11. Un anziano di 83 anni si trovava in mezzo all’Enza, intento a pescare, quando improvvisamente il guado del fiume si è gonfiato, probabilmente a causa delle forti piogge scese in mattinata in Appennino.

L’uomo, che aveva trovato riparo sopra alcuni sassi in mezzo al fiume, non riusciva più a tornare a riva ed è andato in panico. Non era immerso nell’acqua, ma il timore è che il livello dell’Enza potesse salire ulteriormente e trascinarlo via.

L’uomo, che era da solo e aveva parcheggiato nelle vicinanzela, non sapeva a chi chiedere aiuto e ha chiamato il figlio che è in vacanza inl Trentino. A quel punto è iniziata una corsa al salvataggio: la sala operativa del Trentino ha allertato quella reggiana facendo scattare la macchina dei soccorsi. Nel frattempo l’uomo era riuscito anche ad allertare i carabinieri di San Polo. Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Castelnovo Monti, Sant’Ilario d’Enza e Reggio Emilia, più squadra di Langhirano. Inoltre è arrivato anche l’elicottero da Bologna. Uno spiegamento di mezzi che ha creato parecchio allarme. La persona in difficoltà verso le 18 è stata recuperata con con verricello dall’elicottero mentre i vigili del fuoco erano pronti a intervenire, in caso di necessità, con i gommoni e le protezioni acquatiche per il recupero.