Un uovo pasquale per tutti. La polizia di stato visita la pediatria

Il 30 marzo una rappresentanza del Moto club Polizia di stato di Reggio Emilia, insieme al personale della Questura ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale Santa Maria Nuova donando ad ogni paziente un uovo pasquale. Il moto club polizia di stato, nato nel 1984, si pone l’obiettivo di rafforzare lo spirito di corpo tra appartenenti alla Polizia di Stato in servizio e in quiescenza, di promuovere l’immagine della Polizia di Stato, nonché di organizzare eventi motociclistici, di carattere socio-turistico e ricreativo, orientati alla raccolta di fondi da destinare al Piano “Marco Valerio” ovvero all’assistenza a soggetti o strutture private con comprovato bisogno.

Ad oggi l’Associazione, ha la sede centrale a Roma presso il centro Sportivo della Polizia Di Stato “Tor di Quinto” ed ha assunto una caratteristica Ricreativa e Culturale, vantando la presenza sul territorio di 31 delegazioni provinciali con circa 2000 iscritti.

L’iniziativa organizzata dalla delegazione di Reggio Emilia altro non fa che rafforzare quello spirito che accomuna tutti i soci del Moto Club, ossia la voglia di regalare un sorriso a chi, specie in periodi di festa, ha bisogno anche di un piccolo gesto per essere sostenuto nelle piccole e grandi battaglie.