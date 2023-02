Un veicolo elettrico acquistato dal Comune con i fondi regionali

Da qualche giorno è possibile vedere all’opera, lungo le strade di Fabbrico, il nuovo veicolo completamente elettrico di proprietà e in uso al Comune. Il veicolo ecologico è stato acquistato con un contributo in denaro pubblico messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito degli interventi di attuazione del Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile. Il contributo regionale per l’acquisto del veicolo elettrico è stato di circa 26 mila euro.

Si tratta di una iniziativa che rientra nel programma ambientale per il territorio locale, a cui molte amministrazioni comunali stanno lavorando da tempo, anche nella zona dell’Unione Pianura Reggiana, in cui rientra anche Fabbrico. Spazi pedonali, percorsi casa-lavoro e scuola-casa per incentivare la mobilità sostenibile e limitare l’uso dei veicoli a motore, scelte su traffico e viabilità nei centri storici, sviluppo di tecnologie per sfruttare al meglio energie alternative, soluzioni per limitare il consumo di energia e combustibile per luce e riscaldamento di strutture pubbliche… si aggiungono al sempre crescente utilizzo di veicoli elettrici.