Un venerdì dedicato alla storia del Maffia

Domani al Circolo Arci Tunnel (ore 21,30) il secondo appuntamento della rassegna ’Microclub. Echoes and Sounds of the Subculture’, progetto sul clubbing, la cultura underground e le varie forme di creatività che ruotano intorno alla musica.

La serata sarà dedicata alla storia del Maffia, celebre club che tra gli anni Novanta e Duemila portò Reggio Emilia al centro della musica internazionale. Per l’occasione interverranno alcuni dei fondatori del club, per la prima volta riuniuti in un talk pubblico sul tema. Sarà allestita un’esposizione con immagini e materiali di archivio.

Interverranno Paolo Davoli, Gabriele Fantuzzi, Letizia Rustichelli, Federico Amico e Luca Roccatagliati.

Appuntamento domani al Tunnel (via del Chionso 20).