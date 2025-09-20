Un ’Viaggio a Gualtieri’ tra storie e meraviglia

Gualtieri ha accolto la decima edizione di Viaggio a Gualtieri, festival dedicato alla valorizzazione del territorio di uno dei Borghi più belli d’Italia e della nostra provincia. Fino a domani il Comune di Gualtieri, con la collaborazione organizzativa del Teatro Sociale di Gualtieri, offrirà eventi, spettacoli, aperture straordinarie, visite guidate, concerti, talk, esperienze in golena, proposte enogastronomiche e attività per famiglie.

Quest’anno le giornate di ’viaggio’ offrono un palinsesto ricchissimo di eventi e appuntamenti rivolti alla valorizzazione e al racconto dei luoghi, dei paesaggi, delle storie e delle identità che Gualtieri custodisce. Il filo narrativo di questa edizione prende spunto dalla leggenda del “gorilla quadrumàno” che rimanda allo sguardo selvatico di Antonio Ligabue: un invito a esplorare con curiosità e istinto, riconnettendoci all’area golenale e al fiume Po.

Oggi viaggio all’alba in canoa all’Isole degli internati, dove alle 8,30 sono in programma escursione e narrazione sull’acqua. Alle 9 visita guidata al bosco del Caldaren, alle 10 laboratorio di scultura con l’argilla all’Isola degli Internati, alle 10,30 a Santa Vittoria visita guidata nella storia della frazione, alle 11,30 suoni e balli con il D’Esperanto Trio, alle 12 rinfresco alla loggia di palazzo Greppi, alle 15 un evento per bimbi e ragazzi al Torrione della Bonifica, alle 15,30 sulla Fiuma in canoa, i giochi di una volta, alle 18,30 lo spettacolo ’Tutti in valigia’ con Luigi Ciotta.

Alle 15 a palazzo Bentivoglio viene presentato un progetto culturale triennale della Fondazione Museo Antonio Ligabue, con visita guidata al salone dei Giganti. Alle 16 favole al capanno Escondido, in golena, degustazione di Parmigiano Reggiano, alle 16,30 voli in mongolfiera al lido Po per ammirare borgo e golena. Alle 17 il tramonto in canoa all’Isola degli Internati.

Dalle 17 porte aperte alla Cantina Sociale con visita, aperitivo e degustazione. Alle 20 cena in piazza Bentivoglio a lume di candela sotto i portici. Alle 22 "FierS à Cheval", la magia del grande spettacolo in piazza. Alle 23, in golena "a riveder le stelle" con osservazione astronomica del cielo.

Domenica alle 9 in golena momento di benessere psicofisico nel bosco, escursione in canoa. Al lido Po di Boretto alle 9 a alle 11 "E la nave va" con la banda di Santa Vittoria per navigare sul fiume a suon di musica, dalle 10 laboratorio di cianotipia per bimbi e ragazzi, alle 10,30 a Pieve Saliceto laboratorio per bambini e adulti all’azienda BioFan, al teatro di Gualtieri l’incontro "Fame di terra" su consumo di suolo e cambiamento climatico.

Alle 13 pranzo in piazza Bentivoglio, alle 15 visita guidata al centro storico del paese, dalle 16 voli in mongolfiera, alle 17 tramonto in canoa all’Isola degli Internati, alle 18 concerto fluviale con Francesca Bono.

Tutte le informazioni sul sito internet di "Viaggio a Gualtieri".