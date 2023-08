Un viaggio ai musei insieme a Ghirri Per una notte la mostra prende vita

Nell’ambito degli eventi dedicati alla mostra "Un piede nell’Eden. Luigi Ghirri e altri sguardi", allestita a Palazzo dei Musei a Reggio, stasera alle 21,30 si svolge una visita guidata a pagamento sui progetti di Luigi Ghirri e altri fotografi, ispirati dalle tematiche connesse al mondo naturale, all’antropizzazione e al rapporto con l’ambiente. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-456816.

L’esposizione – che è vistabile anche autonomamente a ingresso libero – pone in dialogo tre esperienze autonome che si svolgono più o meno negli stessi anni e in cui fotografia, disegno e grafica agiscono come dispositivi privilegiati nel ricollocare la natura all’interno del nostro orizzonte percettivo. La prima sezione, dedicata all’opera di Luigi Ghirri, presenta 59 immagini realizzate prevalentemente in parchi e giardini fra il 1984 e il 1988, luoghi in cui, secondo l’autore, è possibile sperimentare un sentimento di appartenenza con la natura.

La seconda sezione propone 81 fotografie provenienti da "Giardini in Europa", una mostra collettiva realizzata nel 1988 a cura di Luigi Ghirri e Giulio Bizzarri, che presenta i diversi esiti delle ricerche condotte da tredici artisti internazionali (Andrea Abati, Olivo Barbieri, Giovanni Chiaramonte, Joan Fontcuberta, Mimmo Jodice, Gianni Leone, Francesco Radino, Olivier Richon, George Tatge, Ernesto Tuliozi, Fulvio Ventura, Verena Von Gagern e Cuchi White) in aree verdi in Italia e all’estero.

La terza sezione è dedicata a "L’Architettura degli Alberi" di Cesare Leonardi e Franca Stagi, opera monumentale pubblicata nel 1982 per lo studio e la conoscenza della struttura degli alberi. Oggi il Palazzo dei Musei è chiuso per manutenzione. Apre alle 21.

a.le.