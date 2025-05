Un viaggio nel Medioevo

Durante la seconda parte dell’anno, nelle ore di italiano e storia, noi alunni delle classi I E e I F di Massenzatico abbiamo lavorato per organizzare una merenda a tema medievale. Dal momento che volevamo immergerci più a fondo in questa esperienza e sapere come vivevano gli uomini e le donne medievali, i nostri professori ci hanno divisi in gruppi e ognuno ha esplorato un aspetto importante della vita nel Medioevo. C’è stato chi ha approfondito il cibo, chi i vestiti, la musica, i giochi, le acconciature, la cultura, i balli dell’epoca e tanto altro ancora.

Crediamo che questa attività sia stata utile per collaborare insieme ai compagni, per organizzare il lavoro e per imparare a utilizzare gli strumenti di ricerca come i libri e i siti internet e per studiare la storia in modo diverso, più divertente e coinvolgente.

Classi I E e I F