Un viaggio nel tempo, sulle orme degli antichi Liguri

Suggestivo viaggio nel tempo domenica 19 ottobre alla Pietra di Bismantova: presso l’area archeologica di Campo Pianelli si terrà infatti una giornata di rievocazione storica dedicata al popolo dei Liguri, organizzata dal gruppo ArcheoVea Impresa Culturale in collaborazione con "Popolo di Brig" e l’associazione Altri Passi. Archeologi e rievocatori faranno rivivere la quotidianità di 2300 anni fa, attraverso racconti, dimostrazioni e attività che condurranno i visitatori nel cuore della seconda Età del Ferro.

Campo Pianelli rappresenta uno dei siti più importanti dell’Appennino reggiano: qui gli scavi archeologici hanno restituito testimonianze che vanno dall’età del rame, passando per l’età del bronzo fino all’età etrusca e ligure. Proprio ai Liguri si deve una delle scoperte più affascinanti, quella di una piccola necropoli familiare rinvenuta nel 2009 su una cengia della parete meridionale della Pietra. Le urne funerarie riportate alla luce raccontano la vita e i riti di comunità montane che seppero intrecciare rapporti con popoli lontani, sfruttando vie di comunicazione che dal fiume Secchia collegavano la pianura con il mare.

Del resto siamo in un territorio che Dante Alighieri ha avuto modo di conoscere durante il suo girovagare, e la Pietra di Bismantova non è molto distante da Monte Ledo (Passo Scalucchia di Ventasso) citato nel Purgatorio dove i Romani affrontarono duramente e respinsero i Liguri. Saranno raccontati gli usi e i costumi dei Liguri attraverso dimostrazioni didattiche dedicate alla tessitura e alla tintura dei tessuti, alla cucina e alla ceramica, all’abbigliamento e all’armamento.

Le visite guidate partiranno dal parcheggio del cimitero, con orari alle 10.00, 11.00 e 14.30. Prenotazione obbligatoria per le visite guidate al link: https://prenota.archeovea.it/shop/i-liguri-alla-pietra-di-bismantova/ Per info: tel. 3401939057.

s.b.