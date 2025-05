Un viaggio nella bellezza congolese con gli scatti di Elisabetta Bertoldi

‘Humanité congolaise. Beauté et tragédie dans la même cadre’ è il titolo della mostra personale di Elisabetta Bertoldi, visitabile fino a domenica 24 Maggio alla galleria d’arte San Francesco, in via Bardi. L’esposizione presenta una serie di fotografie di Elisabetta, medico chirurgo in ortopedia, realizzate nella regione del Nord Kivu, Repubblica Democratica del Congo, durante le attività chirurgiche e di consultazione. Una testimonianza forte per ritrarre, documentare e non dimenticare una diversa umanità. Per non perdersi nella patologica bulimia delle immagini, milioni di scatti, che invadono ogni sequenza della nostra vita. Scatti ottenuti durante il viaggio verso lunghe e talvolta irraggiungibili mete. Durante un violento nubifragio attraverso il parabrezza del fuoristrada, che diviene un diaframma simbolico, tra chi è dentro e chi soffre fuori. Scatti dedicati al linguaggio del corpo e di sguardi inquieti, di paure e speranza dei giovani pazienti. Elisabetta Bertoldi, reggiana, è co-fondatrice dell’associazione Elio’s onlus con il marito, il medico Paolo Valentino. Dal 2009 l’associazione è attiva con missioni chirurgiche annuali e supporto tecnico-educativo al Centre Hospitalier Universitaire Charitè Maternelle di Goma. Orari mostra: mercoledì e venerdì 17-19:30, sabato 10-12 e 17-19:30, domenica 10-12.

Lara Maria Ferrari