Un viaggio nelle golosità

E’ una questione di pelle, di sensibilità territoriale, di Dna, di cultura. Dai formaggi ai prosciutti, dai vini Dop e Igp alla pasta trafilata al bronzo, fino ai chicchi di caffè, la nostra italianità enogastronomica scorre nelle vene e ci smaschera guaudentemente, benevolmente, a ogni latitudine, declinata secondo la regione di provenienza, con la consapevolezza però di un’appartenenza comune, che ritroviamo una volta a tavola. Manager e giornalista, Matteo Donelli (foto) tocca nel vivo uno dei dei valori più cari, proponendo il nuovo reportage ‘Made in Italy. Viaggio sentimentale nell’enogastronomia tricolore’ (thedotcompany edizioni). Taccuino in tasca e attitudine all’ascolto, Donelli per 5 anni ha attraversato lo Stivale, fermandosi nelle sedi di 30 imprese agroalimentari ed enogastronomiche di pregio per farsi raccontare da altrettanti capitani d’industria come si ottiene un livello tale di autorevolezza ed eccellenza nel mondo. Scopriamo alcuni segreti – quelli che si possono rivelare, almeno – che hanno decretato il successo di prodotti del nostro made in Italy atterrati sulle tavole di Presidenti, icone del cinema, della musica e delo sport internazionale, ma, ed è ciò che più conta in questi capitoli brevi e vibranti, vediamo la persona dietro al manager.

E allora durante l’assaggio sapere come si è arrivati a cibi così prelibati può darsi che provochi un’emozione in più.