Un vichingo dal Camerun. Arriva Bikim Bi Ndjee

Innesto camerunense per i Viking Rubiera in vista della seconda parte di stagione. In maglia rosso-blu arriva Hyler Bikim Bi Ndjee (foto) , 27 anni, capace di ricoprire i ruoli di terzino e centrale: arriva dall’Al Shabab, in Kuwait, e sarà a disposizione del tecnico Fusina risolte le pratiche legate al visto. L’ingaggio di Ndjee è frutto della volontà del club di sopperire alle problematiche di qualche atleta e di giocarsi al meglio le chances di salvezza, come spiega il gm Michele Guerrazzi: "La corsa alla permanenza nella massima serie sarà particolarmente complicata e coinvolgerà fino alla fine 6 o 7 squadre, una sorta di campionato nel campionato dove un piccolo particolare potrebbe fare la differenza. Questo ci ha portato ad inserire un giocatore di qualità che fosse pronto già da subito, che ha firmato fino a fine stagione ma che ci auguriamo possa rimanere più a lungo. Dovrebbe essere disponibile tra 10 giorni con Pressano".