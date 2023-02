Un volontario onlus tra gli imputati

Tra gli imputati c’è anche Miracle Obasuyi, 38 anni, che durante il giorno era un insospettabile imprenditore, a capo di una impresa individuale per la manutenzione edile e nel tempo libero, per conto di un’associazione, si occupava del trasporto organi. Secondo uno dei primi pentiti della mafia nigeriana, però, proprio lui, da anni residente a Castelfranco Emilia, nel Modenese, era a capo del famigerato gruppo degli Ayes a Reggio Emilia.

Per Obasuyi gli avvocati Marra ed Edoardo Saldi chiederanno il rito abbreviato condizionato proprio all’audizione del pentito: uno degli uomini più autorevoli della mafia nigeriana in Sicilia: Nosaworu Otoriyekemwen, meglio noto come Julius e ultimo pentito della Cosa Nera. Gli indagati rispondono a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, delitti contro la persona, commessi in particolare con l’intento di prevaricare su gruppi criminali analoghi e contrapposti presenti sul medesimo territorio, a Reggio e ricorrendo spesso all’uso di armi (in particolare i machete), il tutto al chiaro fine di assumere e mantenere il predominio nell’ambito della comunità nigeriana e sul territorio nazionale.

v.r.