Una baby box in regalo ai neonati

È in arrivo una baby box rinnovata per i nati nel 2025 nelle famiglie residenti a Boretto. Al suo interno si trovano, oltre ai prodotti per la cura e il benessere del bambino e una copertina creata dal gruppo volontarie della Casa di riposo di Boretto, anche una novità: grazie a un generoso contributo dell’Avis sono stati inseriti pure dei libri per l’infanzia. "Questo – spiega il sindaco Andrea Codelupi – simboleggia la collaborazione tra associazioni molto attive nel nostro paese. Inoltre, per favorire la lettura già nei primissimi mesi di vita, si può trovare la tessera per utilizzare i servizi della biblioteca comunale. Compilando il modulo presente all’interno della scatola ci si può recare in biblioteca ad attivare la tessera. L’amministrazione ringrazia Auser e Avis e augura una buona vita alle nuove famiglie".