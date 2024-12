"Una bambino si è perso". Ci pensa Ruffini il babysitter

Stasera alle 21 al teatro di Bagnolo va in scena "Il babysitter" con Paolo Ruffini. Cosa accadrebbe al noto attore se mentre sta per iniziare il suo spettacolo fosse interrotto da un bambino che si è perso? Dopo aver rintracciato i suoi genitori, Paolo dovrebbe occuparsi di lui, aspettando che vengano a riprenderlo, trasformandosi così in un babysitter. Ecco che l’artista cerca di distrarlo e di intrattenerlo per ingannare l’attesa, con una sequela di giochi ed espedienti che trovano la complicità del pubblico, in una sequela di gags esilaranti. Paolo e il suo ospite dialogano sui grandi temi del mondo dell’infanzia e pure dell’età adulta: dal potere della fantasia alle grandi responsabilità, dalle cose che i "grandi" hanno dimenticato alla libertà che cresce con gli anni. Tra leggerezza e divertimento lo spettacolo si concede qualche momento poetico, di quelli che solo le riflessioni sorprendenti di un bambino possono regalare. Le poltrone del teatro diventano i sedili di una macchina del tempo, per viaggiare tra passato e futuro e re-imparare le cose che solo i "piccoli" sanno. "Il babysitter" è il primo one man show e mezzo, scandito da comicità e improvvisazione, che riporta il pubblico ad essere bambino per una sera, ricordando quanto sia importante non smettere mai di giocare.

Antonio Lecci