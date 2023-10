"Una banda mi costringeva a rubare". Assolto il ladro dei furgoni della Til

Costretto da una banda di delinquenti a fare un lavoro sporco: noleggiare mezzi di Til per poi portarli in Serbia, dove ha raccontato di aver vissutto sotto minaccia. Lui, un italiano di 46 anni, residente in provincia di Bologna, ieri è entrato in tribunale in veste di imputato: ha ammesso la propria responsabilità, ma ha anche detto di essere diventato vittima di un sodalizio di serbi che lo avrebbe costretto a portare i veicoli oltreconfine, dove venivano venduti. Dopo questo racconto, il pm ha chiesto l’assoluzione, poi disposta dal giudice Matteo Gambarati "perché il fatto non costituisce reato". Gli veniva contestato un episodio di appropriazione indebita, cioè aver affittato il 14 gennaio 2017 un Fiat Ducato della Til, senza poi restituirlo alla società nonostante i ripetuti solleciti. Circostanza confermata ieri dall’ex presidente della Til Alfredo Ronzoni: citato come teste, ha detto di aver sporto denuncia perché le raccomandate e i telegrammi indirizzati al 46enne erano caduti nel vuoto. Poi la parola è andata all’imputato, che ha deciso di rispondere alle domande delle parti. Ha ammesso l’episodio: "Quel furgone è stato portato in Serbia e venduto là". Ha detto di aver "noleggiato e portato in quel Paese una decina di mezzi". E di aver avuto diversi procedimenti penali per la sparizione dei singoli veicoli, alcuni conclusi con la condanna e altri con l’assoluzione. Ma ha anche raccontato di essere diventato una vittima: "Sono stato raggirato e messo in una banda. Ho conosciuto il capo, un italiano, tramite un amico a Ferrara. Lui mi ha detto che serviva un autista e io mi misi a disposizione". Il 46enne pensava che si trattasse di un lavoro normale, ma poi dovette ricredersi: "Il capo fingeva di essere mio fratello e chiamava il noleggiatore. I mezzi venivano affittati a Reggio e a Modena. Io dovevo prenderli e portarli via. Per quattro mesi sono stato costretto a far parte di questa banda: mi presero i documenti e mi minacciarono di morte. Mi puntarono contro anche una pistola". Poi riuscì a staccarsi: "Un giorno fummo fermati, la patente era falsa. Andammo all’autostazione a Bologna. Qui mi sono antidenunciato e ho anche denunciato gli altri membri della banda, che erano serbi". Allora lui aveva una compagna in Italia, che è stata ascoltata in aula. Il pm ha poi rimarcato "la mancanza dell’elemento soggettivo del reato". L’avvocato Gualdi si è associato, sostenendo che a sostegno della versione del suo assistito vi fosse anche "corposa documentazione". Nel pomeriggio è arrivato il verdetto assolutorio.

Alessandra Codeluppi