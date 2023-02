Una battaglia di genere Le donne con Schlein ma ai seggi ci si sbilancia "Bonaccini è favorito"

di Rosaria Napodano

Ai gazebo spetta l’ultima parola, ma le donne dicono solo "Schlein". Aria di tempesta mentre si aspetta l’esito, un cielo in burrasca accoglie così il giorno della resa dei conti. Protagonisti della sfida Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Un momento molto atteso dagli elettori Pd che, fin dalle 8 del mattino, si sono messi in fila per votare: "Una bella affluenza – ammettono Cinzia Terenziani e Federico Franzoni, che presiedono il seggio di Cavriago, ex roccaforte rossa – nonostante l’interesse sia costantemente calato negli anni, in questi giorni c’è sempre stato qualcuno ad averci chiesto delle informazioni sul voto, questo vuol dire che non tutto è perduto. Nel 2019 abbiamo avuto 571 votanti, solo stamattina ne abbiamo raggiunti 71, ci auguriamo possa continuare così anche nelle prossime ore". A Cavriago, ultimo baluardo dell’Emilia rossa, nessuno fa mistero delle proprie preferenze: "Vincerà sicuramente Bonaccini. Ormai mi sembra ovvio dai sondaggi che sia lui il favorito – commenta Edi Bertolini, mentre è in fila per prendere la sua scheda – ma non importa, io voto Schlein". Bertolini non è l’unica elettrice che spera in un plot twist della narrativa promossa attraverso i sondaggi, che segnalavano il governatore emiliano in testa, con circa il 60% di voti nei circoli.

Allo stesso seggio anche Tamara Ovegli commenta: "Spero che vinca Elly Schlein, è l’unica in cui vedo la possibilità di un cambiamento sostanziale, ha delle idee all’avanguardia". Altre due elettrici nel seggio reggiano si schierano dalla parte di Schlein, si tratta di Maria Carmela Agostino e Simona Cocchi. "Il tempo non ci ha fermato. Io ho votato per Schlein! Finalmente una donna – esulta Agostino – È giusto che la presenza di una donna a capo del Governo per il centrodestra ne veda l’ascesa di un’altra a rappresentare l’opposizione, semplice". Cocchi, invece, chiosa: "Sono venuta apposta per votare una donna. Schlein mi piace più di Bonaccini, spero resti nella coalizione anche se non fosse lei a vincere". Nella sede di Cella, invece, Elmo Gallinari, segretario del seggio, e Giuseppe Grasselli, non ammettono repliche: "Da figlio di partigiano per me Bonaccini è la persona giusta – spiega Gallinari – conosco la sua storia ed è pronto a diventare segretario. Schlein è troppo giovane, è molto competente ma le manca l’esperienza". Grasselli concorda e rilancia: "Ho votato Bonaccini, è l’unico che mi dà speranza. Mi piacerebbe però che chi non viene eletto non esca dal partito".

Su quest’ultimo punto, infatti, nessun elettore, uomo o donna che sia, transige: la coalizione prima di tutto, dal momento che, a prescindere dal risultato finale, i votanti intravedono in ciascuno dei due candidati la possibilità di far rialzare la testa al partito. E lo fa notare anche la sindaca di Cavriago, Francesca Bedogni: "Le primarie sono un momento di confronto e danno prova di democrazia, a differenza di altri partiti questa è la nostra. Io mi aspetto che vinca Bonaccini, è un candidato maturo. Ma mi auguro che qualora perdesse Schlein resti per dare il suo contributo. Il nostro è un partito plurale". Un concetto condiviso anche da Francesca Boni, segretaria al seggio di Reggio che sostiene: "A prescindere dal risultato, ci vorrà un partito in grado di far riavvicinare l’elettorato".