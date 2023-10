Una camminata e la panchina rosa contro la malattia Il Comune di Castelnovo Sotto aderisce alla campagna "Lilt for Women-Nastro Rosa" per prevenire e diagnosticare precocemente il tumore al seno. Domenica 22 ottobre camminata di 4 km e inaugurazione di una "panchina rosa". Anche a Correggio camminata in Rosa domani alle 15.30.