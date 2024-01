Una camminata tra aneddoti e fatti storici: "Descrivo particolari di luoghi della città"

Molto spesso può capitare di fare la classica "vasca" in via Emilia oppure passeggiare per le piazze cittadine e, dopo anni e anni di frequentazione dei medesimi luoghi, non accorgersi dei tesori nascosti che la nostra città racchiude in sè. A tal proposito, viene in aiuto l’ultima pubblicazione di Massimo Mussini, professore ordinario di Storia dell’arte moderna presso l’Università degli Studi di Parma, ora in pensione, già autore di diverse pubblicazioni di livello nazionale. "Quattro passi per Reggio" è il titolo del suo ultimo libro pubblicato da Corsiero Editore e, proprio attraverso una camminata per le vie della nostra città, costituita da aneddoti e fatti storici, il lettore conosce la nascita e l’evoluzione del contesto urbano di Reggio Emilia. La traccia del libro non replica un elenco di nozioni cronologiche tipiche di una lezione scolastica ma in modo molto libero e stuzzicante, il lettore riceve diversi stimoli per imparare a osservare gli indizi architettonici sparsi in città, che passerebbero inosservati ad un occhio abituato alla loro presenza ed è proprio questo lo scopo che l’autore ha voluto impostare come filo conduttore del suo elaborato. "Un gruppo di amici fotografi - spiega Massimo Mussini - mi ha "costretto" a descrivere i particolari di diversi angoli della nostra città che erano stati catturati nelle loro foto. Quindi, mi sono messo davanti al pc e ho scritto quello che mi veniva in mente in base alle mie conoscenze, dai ricordi di infanzia alle nozioni acquisite per lavoro o per puro piacere. Il libro ha uno scopo volutamente informativo per far capire alle persone che si può sempre imparare qualcosa se si guarda con curiosità. La prima tiratura è già andata esaurita, ora andremo in ristampa".

Cesare Corbelli