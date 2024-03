Una campagna contro la violenza sulle donne. Parrucchieri ed estetisti di Cna in campo

"Uomini, stop ai femminicidi". È la campagna sociale messa in campo da oltre settanta parrucchieri ed estetiste di Cna reggiana che scendono in campo per sensibilizzare contro ogni forma di violenza sulle donne. "È tempo di alzare la voce e agire. Un fenomeno che richiede una risposta urgente da parte di tutta la società", dicono i promotori Viller Poli e Andrea Guerrieri. La campagna immagine è realizzata col supporto volontario di modelle e fotografi (le modelle Nicole Simonini, Barbara Fontanili, Cristina Taroni, Linda Ferri, Ginevra Battistini e i fotografi Cristiano G. e Luca M.) e sarà presto lanciata sui canali social di Cna e degli artigiani aderenti.