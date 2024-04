(...) Ma il concetto stesso di ’canzone elettorale pop’ ha un marchio di fabbrica che risale al ’94, in quel ’Forza Italia, per essere liberi...’ che lasciò sbigottito un segretario del Pci, Achille Occhetto, col vestito marrone ’900 quando già si respirava il nuovo millennio scintillante. Sarà un caso che dieci giorni fa abbia fatto un’irruzione (rumorosissima) su Netflix la nuova serie ’Berlusconi giovane’, con la cavalcata del Cavaliere dagli anni ’70 alla famosa discesa in campo?

Ed ecco il secondo indizio della sua ectoplasmica presenza nella campagna elettorale: il messaggio per la candidatura. "A Reggio Emilia sono nata, sono vissuta e vivo", attacca nel suo discorso d’invito al voto la candidata Stefania Bondavalli, cresciuta guarda caso nel mondo della tv dei Duemila, a cui deve la sua notorietà. Commovente citazione non voluta di quel "L’Italia è il Paese che amo", altro marchio doc de il-fu-Berlusca.

Si chiama egemonia culturale, e una volta era un termine gramsciano, usato dalla sinistra per definire il dominio delle idee della classe borghese sul proletariato. Ma ora l’egemonia è invertita: una serie tv, una canzone pop per le elezioni, un messaggio ai reggiani, tutta farina del sacco di Arcore. Chissà che le sorprese non siano finite qui. A questo punto è lecito sperare in una campagna elettorale beaujolais!

Saverio Migliari