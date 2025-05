Una canzone contro le... porzioni degli chef

Marco J Mammi, cantautore e polistrumentista reggiano, dopo aver pubblicato un paio di album in dialetto di grande successo, torna sulla scena musicale dopo due anni di assenza, pubblicando il nuovo singolo "È l’ora del giudizio", per la prima volta in italiano. Questo brano, già disponibile sul suo canale You Tube, Facebook ed Instagram, è il primo di quello che sarà il nuovo album in lavorazione e che uscirà molto probabilmente già entro la fine di quest’anno. La canzone è un grido disperato contro quegli chef che servono piatti in porzioni minuscole, in antitesi a quanto ci hanno abituato le nostre care nonne. Per il cantautore reggiano le canzoni in italiano sono un nuovo progetto e una nuova sfida, ma senza dimenticare i brani legati alla lingua locale, al dialetto, che comunque faranno sempre parte dei suoi concerti.

Al termine della pubblicazione del nuovo album seguirà la preparazione del nuovo spettacolo live che vedrà l’esordio tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Marco J Mammi è originario di Scandiano. Da giovanissimo si è avvicinato al mondo della musica: a 10 anni prende lezioni di sax, a 18 anni fonda una blues band, entrando pure in una tribute band dei Dire Straits. E la scelta di esibirsi con testi in vernacolo locale: "Io canto nel mio dialetto – ama ripetere – perché è la mia lingua ed è la lingua di chi è nato e cresciuto in Emilia. Quando si parla in dialetto è tutto più diretto, il dialogo diventa più schietto e sicuramente più autentico. Ho scelto di usare il dialetto proprio per questo motivo, volevo parlare la lingua che si parla tutti i giorni senza dover fare troppi giri di parole per arrivare a un concetto. Ora però si cimenta in "È l’ora del giudizio", con un testo tutto in italiano, ma sempre su temi a lui cari.

Antonio Lecci