"Una canzone non basta. Ci vuole l’orchestra" Roberto e Stefano sposi, incantano la piazza

di Rosaria Napodano

L’amore trionfa in piazza Prampolini con la musica a farla da padrone. L’orchestra Fantasia in Re, diretta da Stefano Giaroli, ieri mattina ha atteso sotto il portico del Municipio che il rito civile tra Roberto Careddu e Stefano Orsini finisse per accogliere i due sposi nel fasto di viole e violoncelli in un’esibizione degna della Scala di Milano.

Uno sardo e l’altro reggiano, e uno dei due con un’altra grande passione oltre a Roberto: la musica. Da qui l’idea, Stefano vuole sorprendere il suo compagno nel giorno più importante. Una scelta che si dimostra vincente e che riesce a commuovere tutta la piazza.

"Sono nel mondo della musica da tanti anni e conosco tantissimi professionisti – racconta Stefano Giaroli – Ho pensato che invitarli a suonare qui fuori, tutti insieme, fosse una pazzia, ma mai una pazzia più grande del matrimonio. In assoluto l’avventura più entusiasmante di tutte".

È cominciato tutto alle 11 nella Sala del Tricolore con sei damigelle, ognuna vestita con un colore della bandiera Lgbt+. In sala amici e parenti ad aspettare l’arrivo degli sposi e un posto d’onore ai coristi della Corale Quadriclavio di Bologna e agli allievi reggiani di Stefano che hanno aperto e accompagnato tutta la celebrazione con le loro voci. Ingrediente fondamentale oltre la musica, ovviamente, è stata anche l’amicizia, come quella delle due testimoni Donatella e Gabriella e di Elvira Massa che ha ufficiato il rito.

"Li conosco da 15 anni e quando mi hanno chiesto di sposarli ero onorata e commossa che avessero scelto proprio me – ammette Massa – Alla fine della celebrazione ho voluto dedicargli una poesia di Emily Dickinson perché mi auguro che il loro futuro, nonostante le avversità che la vita propone, sia ricco di primavere".

Anche Roberto si emoziona mentre parla della sorpresa di Stefano: "Non poteva scegliere un solo brano per raccontare il nostro amore, tutte le canzoni sono nostre, ecco perché l’orchestra. D’altronde mio marito è un musicista, adesso finalmente posso dirlo dopo 13 lunghi anni. Ma ora eccoci qui a festeggiare con i parenti e tutti i nostri amici più cari, che sono la famiglia più grande che abbiamo, e che oggi ci ha regalato tutto questo".

Infatti, l’amore tra la coppia non mai stata l’unica colonna sonora del matrimonio di Stefano e Roberto, che hanno celebrato anche l’amicizia per tutti i loro invitati, soprattutto musicisti e coristi che hanno deciso di prestare voce e strumenti per festeggiare insieme gli sposi. Un amore corale. Di tutti e per tutti che non lascia spazio ad altre interpretazioni. Come ricorda la testimone Donatella: "Oggi siamo qui per loro. La forza del messaggio di questa giornata è la celebrazione dell’amore universale, che è di tutti, ed è sempre l’unica cosa che ci salva. Siamo qui anche con le nostre voci per dimostrare che siamo un’unica grande famiglia".

Quindi, perché accontentarsi di una sola canzone se si può avere tutta l’orchestra, proprio come Stefano e Roberto?