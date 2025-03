"Una casa della salute pediatrica per alleggerire il pronto soccorso"

Sarà discussa questa sera, dal consiglio dell’Unione Tresinaro Secchia, la proposta di realizzare una casa della salute pediatrica nel comprensorio ceramiche reggiano. L’ordine del giorno è stato presentato in febbraio dal gruppo di centrodestra per creare una casa pediatrica a Scandiano per garantire la continuità assistenziale ed evitare, per quanto possibile, l’accesso al pronto soccorso per prestazioni non urgenti o inappropriate. Un progetto che prevede il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta nelle prestazioni diagnostiche di primo livello collegate all’accesso improprio.

Il consigliere dell’Unione Giuseppe Pagliani sostiene che si mira al "governo delle liste di attesa", affinché "prevedano la partecipazione dei pediatri libera scelta ai percorsi regionali di prescrizione, prenotazione, erogazione e monitoraggio delle prestazioni".

"Numerosi altri sarebbero i vantaggi per il servizio più completo h24 e le famiglie con bambini beneficerebbero di questa struttura" aggiunge. L’esponente di Forza Italia spiega che ogni famiglia avrà come riferimento assoluto il proprio pediatra come successo fino ad ora.

"Solo in caso di assenza del proprio pediatra di libera scelta la famiglia potrà fare riferimento ad altro pediatra secondo indicazioni telefoniche di segreteria o da infermiera – sottolinea Pagliani –. Nella casa potrebbe essere prevista una sala polivalente all’interno della quale possano essere organizzate tutte le altre attività legate alla salute del bambino come corsi di massaggio, formazioni per i genitori". Si tratta di un "progetto pilota che vedrebbe nei distretti l’ottimale combinazione amministrativa e territoriale".

Matteo Barca