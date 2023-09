Una casa-deposito della droga: fratelli nei guai

Avevano la casa imbottita di stupefacenti. A finire nei guai due fratelli di nazionalità dominicana, residenti a Reggio, finiti sotto la lente d’ingrandimento del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Provinciale dei carabinieri reggiani, che tenevano d’occhio la loro casa teatro di un andirivieni sospetto.

Domenica mattina, la perquisizione, che dava esito ampiamente positivo. Al momento dell’arrivo dei militari, era presente solo uno dei due fratelli, un giovane di 34 anni. I carabinieri hanno dapprima passato al setaccio una ex stalla adibita a garage per l’auto in uso esclusivo al 34enne, rinvenendo all’interno di una cassetta di sicurezza metallica 20 grammi di cocaina, 90 grammi di marijuana, 350 euro in contanti ed il solito armamentario per il confezionamento delle dosi.

Nel piano mansardato, dove soggiorna il fratello, assente in quel momento, i militari sequestravano una quarantina di grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, mentre sotto la vasca idromassaggio, presente sullo stesso piano, venivano rinvenuti circa 1.500 euro in contanti ritenuti provento della presunta illecita attività. Altri 480 grammi di cocaina, 230 grammi circa di marjuana, 13 grammi di hascisc e due bilancini di precisione venivano rinvenuti in ambienti di libero accesso ai due fratelli.

All’esito dei controlli il totale di stupefacente sequestrato ammonta a oltre 6 etti di cocaina, 2 etti e mezzo di marjuana, una quindicina di grammi di hascisc e oltre 2mila euro ritenuto provento dell’attività illecita. Per questi motivi, il 34enne presente in loco, è stato arrestato per l’ipotesi di detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio, il fratello assente è stato denunciato alla Procura per le medesime accuse.