Una cena benefica per ricordare ’Cantù’

Aperte le iscrizioni per l’annuale cena benefica in ricordo di Marco "Cantù" Spina, prematuramente scomparso alcuni anni fa, stroncato da un malore improvviso durante un evento podistico. Organizza l’associazione "Amici Marco Spina Cantù" negli spazi del Bar Sport, al centro sportivo Le Piscine di via Sacco e Vanzetti a Guastalla. Iscrizioni entro il 23 giugno: tel. 335-5256141. Ricavato a scopo benefico, quest’anno per le popolazioni alluvionate dell’Emilia-Romagna. Durante la serata è in programma anche una ricca "lotteria".