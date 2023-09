Una cena da Stradora per sostenere la missione in Madagascar

Questa sera al ristorante ’Stradora’ di Reggiolo si svolge un evento conviviale per sostenere progetti benefici pro missioni in Madagascar, a cui è impegnato da anni anche Paolo Storchi, figlio dell’imprenditore Fabio.

Durante la serata interverrà don Luca Fornaciari, parroco di Manakara, a sud est dell’isola dove la Diocesi di Reggio-Guastalla è impegnata, da tempo, con volontari religiosi e laici, a sostenere le comunità locali.

Don Luca, originario di Sassuolo, rientra per il consueto periodo di riposo, da trascorrere con la famiglia: da anni, infatti, svolge l’attività di missionario in Madagascar insieme a don Simone Franceschini.

Si parla dei progetti portati avanti dai due missionari, ma anche dell’istituzione di una nuova Università.

Un’occasione per fare il punto della situazione a un anno dalla visita della delegazione reggiana nelle terre di missione in Madagascar, per dare continuità all’opera della Diocesi reggiano-guastallese che, da oltre cinquant’anni, aiuta e sostiene anche e soprattutto finanziariamente i più poveri della popolazione malgascia.

Altre serate simili sono in programma nei prossimi mesi, sempre a scopo benefico, per raccogliere i mezzi finanziari necessari ai progetti portati avanti dai missionari.