Una cena per raccogliere fondi per il bambino

Una cena di beneficenza per dimostrargli che non è solo, per cercare di fornirgli un po’ di supporto. E’ quella organizzata dal gruppo: ‘Uniti per Titti’ per il prossimo giugno nella polisportiva di Marzaglia Nuova e aperta a tutti coloro che vorranno partecipare. Parliamo del gruppo di amici di Tiziana Olivieri, originaria di Marzaglia, brutalmente uccisa il 19 aprile 2012 dal compagno Ivan Forte. Nel 2016 la Cassazione aveva confermato la pena a vent’anni di carcere per l’assassino. Quel giorno l’uomo strangolò la compagna, poi diede fuoco al loro appartamento di Fontana di Rubiera, portando fuori il loro figlioletto di appena undici mesi. Proprio per sostenere il bimbo, orfano di femminicidio, gli amici di Tiziana hanno organizzato la cena. "Eravamo giovani e tutti amici – sottolinea una delle organizzatrici, Isabella Calabrese -. Quando Tiziana è stata uccisa abbiamo creato questo gruppo che si chiama ‘Uniti per Titti’. Stiamo organizzando questa cena anche in ricordo di Tiziana, cerchiamo di farla tutti gli anni. L’iniziativa nasce grazie all’appoggio della Polisportiva Marzaglia Nuova e, in questa cena, porteremo addosso il dolore di tutte le famiglie che hanno avuto una perdita in modo non umano. Il bimbo oggi ha l’affetto della nonna, dello zio e il nostro ma ora che sta diventando grande la sua sofferenza cresce".