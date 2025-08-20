Una cena sotto le stelle per aiutare la ricerca sulla malattie del colon

Un apericena sotto le stelle organizzato da Apro per un lodevole scopo benefico. L’evento si terrà sabato 30 agosto nella parrocchia di Santa Maria Assunta a Dinazzano in via Statutaria 99. Il ricavato della serata sarà devoluto poi al reparto di gastroenterologia endoscopica digestiva dell’ospedale Magati di Scandiano per l’acquisizione di dispositivi di intelligenza artificiale per lo svolgimento delle colonscopie e per l’individuazione e caratterizzazione di tumori al colon retto.

La serata avrà inizio alle 19.30 e prevede un ricco buffet salato e gramigna con salsiccia servita a metà serata unitamente ad acqua, vino e dolci a buffet. Non mancherà pure la musica con sonorità acustiche di Ruby Formentini e il suo gruppo. Il costo è di 25 euro a persona. I posti sono limitati ed è quindi obbligatoria la prenotazione che dovrà arrivare tramite Whatsapp al numero 3209624465 entro il 28 di agosto. "Un’occasione per stare insieme, divertirsi e fare del bene", dicono i promotori della serata solidale. Per ulteriori informazioni sulla cena è possibile consultare anche il sito internet del Comune di Casalgrande in cui è stata pubblicata la locandina della serata.

Apro Ets promuove iniziative per sostenere la sanità pubblica reggiana. Apro Ets, associazione per lo studio e la cura delle malattie dell’apparato digerente e progetti di radioterapia oncologica, nasce nel 1984 per volontà` di medici e cittadini reggiani.

"Siamo impegnati quotidianamente – spiegano da Apro – per dare un sostegno alla sanita` pubblica reggiana: ovvero per garantire a tutti i cittadini cure migliori e strumenti di diagnosi piu` avanzati ed efficienti. Questo e` possibile grazie ai medici, agli amici, ai cittadini e alle aziende che ci aiutano. E` cio` che intendiamo quando parliamo di una comunita` in salute: una rete di persone che lavora per il benessere di tutti".

m. b.