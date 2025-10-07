Una cena stellata a sostegno della Croce Verde

‘Cena stellata’ con la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto al Parco Tegge di Felina, per una straordinaria cena preparata da uno chef stellato: Andrea Incerti Vezzani. Cena organizzata dalla Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, che peraltro rientra tra gli eventi per festeggiare i 50 anni dalla fondazione della Pubblica assistenza nel capoluogo appenninico. L’appuntamento è per martedì 14 ottobre, al Parco Tegge di Felina alle ore 20. "Per l’occasione – spiega Iacopo Fiorentini, presidente della Croce Verde di Castelnovo e Vetto – lo chef Vezzani collaborerà con diversi ristoratori locali per realizzare una cena di alto livello, a scopo solidale. Lo ringrazio di tutto cuore per la sua attenzione e sensibilità, insieme a tutti quelli che collaboreranno a questa serata speciale, e invito tutti a partecipare ad un momento unico. Ogni piatto racconterà una storia, sapori ed emozioni".

All’iniziativa collaborano, tra gli altri, il ristorante Il Capolinea, Ristorante La Baita d’Oro, Osteria da Geremia, Pescheria L’Aragosta, Ristonda Onda della Pietra, Pastry Pop By Strabba. La cena sarà accompagnata dalla musica di Agatha Bocedi. Il ricavato andrà a sostenere i progetti Croce Verde. La serata è su prenotazione obbligatoria, info: 0522 612164 o 814964

s. b.