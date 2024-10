Una cena tutti insieme: il raduno dei sessantenni

A Fabbrico il maltempo non ha fermato il raduno dei sessantenni classe’64: una serata dedicata anche a chi purtroppo non c’è più. Un brindisi e una rosa bianca per la gioia di vivere di Luciana Galloni, l’amore per la famiglia di Claudia Galloni, la generosità di Federico Agosti, l’inventiva di Elisa Magnani, la dolcezza di Umberto Terzi, l’onestà e l’amore per gli animali di Luciano Violaro, l’amore per la musica di Flavio Morellini, il rispetto per il prossimo di Giuseppe Attolini, la bontà e l’umorismo di Armando Foroni.