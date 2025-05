Una certificazione ambientale per il futuro centro giovani

L’edificio in fase di completamento, che in passato è stato sede storica della biblioteca e della fonoteca comunale di Campagnola, a poco più di un mese dall’inaugurazione (prevista per il 28 giugno) ha già ricevuto in riconoscimento. Si tratta della certificazione "CasaClima Work and Life", consegnata al sindaco Alessandro Santachiara e all’assessore alle politiche giovanili Iljc Pedrazzoli da parte di Anna Maria Atzeri di CasaClima, grazie al lavoro dell’architetto Anna Allesina di Arkè studio associato, progettista della struttura, e del consulente CasaClima, Sergio Cantoni.

Nella certificazione vengono valutati criteri di sostenibilità in relazione all’efficienza energetica e all’uso intelligente delle risorse. Un tema centrale del certificato è il benessere degli utilizzatori, sul quale giocano un ruolo fondamentale il comfort interno, l’acustica, la luce naturale e qualità dell’aria. Tutti criteri che nel nuovo edificio ExBiCO sono stati tenuti in considerazione in fase di progettazione e realizzazione.

ExBiCO ospiterà una nuova Ludoteca, spazi per le associazioni locali e un ufficio a uso istituzionale.