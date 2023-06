Una chance di riscatto per il 18enne

Sta provando a cambiare vita, un giovanissimo che aveva imboccato una brutta strada. Lui, un 18enne, era stato arrestato il 26 gennaio per detenzione di droga ai fini di spaccio. I carabinieri di Vezzano, insieme ai colleghi del nucleo operativo di Castelnovo Monti, avevano trovato durante una perquisizione domiciliare un etto di hashish - diviso in due panetti riposti nel cassetto di un mobile, im camera da letto - un bilancino di precisione, oltre a 250 euro ritenuti provento della vendita dello stupefacente. Il giovane, apparso collaborativo, aveva consegnato spontaneamente la sostanza illecita, i contanti e il bilancino, materiale che era stato sottoposto a sequestro insieme al suo cellulare. Da quanto trapela, dopo aver subito pesanti traversie familiari - la perdita della madre e un abbandono da parte del padre - lui era stato ospite in una comunità. Una volta uscito, aveva attraversato a sua volta un periodo difficile, lasciando gli studi. E ha sbandato. Attraverso l’avvocato difensore Jenny Loforese, il giovane ha chiesto di avere una seconda possibilità per poter estinguere il reato, facendo lavori di pubblica utilità. La richiesta di messa alla prova è stata accolta dal giudice Sarah Iusto, che ha revocato l’obbligo di firma al quale era sottoposto. Dopo essere rimasto disoccupato, ora il 18enne ha trovato lavoro come magazziniere e sta cercando di lasciarsi alle spalle i brutti ricordi grazie all’aiuto della sorella maggiore. La sentenza è stata rinviata al luglio 2024 per permettere al giovane di intraprendere le attività concordate e al giudice di verificarne l’esito.

Alessandra Codeluppi